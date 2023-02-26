Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного врача Якова Бейкина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам главного врача Клинико-диагностического центра Екатеринбурга Якова Бейкина в связи с его кончиной. Слова губернатора привел департамент информационной политики региона.

«Яков Борисович Бейкин был безгранично предан своему делу, буквально жил своей работой, был новатором и настоящим подвижником, отдавал все свои силы и энергию служению людям, родному городу, региону и всей стране. Его детище — Клинико-диагностический центр — по праву считается одной из лучших профильных организаций в России. Во многом именно благодаря Якову Борисовичу Бейкину формировался и укреплялся санитарный щит Урала»,— отметил губернатор.

Яков Бейкин — заслуженный врач России, почетный гражданин Свердловской области — скончался на 74 году жизни. Прощание с ним состоится во вторник, 28 февраля, в 12:40 в траурном зале Крематория на Сибирском тракте в Екатеринбурге.

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Диана Сунагатуллина