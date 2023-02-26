Заслуженный врач России Яков Бейкин скончался в Екатеринбурге

На 74 году жизни скончался главный врач Клинико-диагностического центра Екатеринбурга Яков Бейкин, сообщила пресс-служба минздрава по Свердловской области. Яков Бейкин — заслуженный врач России, а также почетный гражданин Свердловской области. Прощание состоится во вторник, 28 февраля, в 12:40 в траурном зале Крематория на Сибирском тракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава по Свердловской области Фото: Пресс-служба минздрава по Свердловской области

Яков Борисович родился в 1949 году, в 1972 он закончил Свердловский медицинский институт. В 1990 году было основан Клинико-диагностический центр Екатеринбурга, изначально называвшийся Центром лабораторной диагностики. Яков Бейкин стал одним из создателей и бессменным руководителем учреждения.

В 2021 году группа ученых и врачей во главе с Яковом Бейкиным стала лауреатом городской премии Татищева и де Геннина за работу «Разработка иммуно-генетических подходов к диагностике, лечению и профилактике региональной патологии на примере Екатеринбурга».

Напомним, в Свердловской области наблюдается серьезная нехватка врачей. На одну вакансию приходится всего 0,5 резюме, при этом норма составляет 5-6 резюме от соискателей. Дефицит медработников в регионе до 2030 года планирует закрыть Уральский государственный медицинский университет при помощи системы целевого обучения.

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Диана Сунагатуллина