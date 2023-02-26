Минэнерго Турции не ожидает задержек в строительстве АЭС «Аккую» из-за землетрясений

Землетрясения в Турции не приведут к серьезным задержкам в графике строительства АЭС «Аккую» на юго-востоке страны. В правительстве ожидают, что строительные работы закончатся к концу года. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фатих Донмез

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фатих Донмез

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы не ожидаем особых задержек в работе. На следующей неделе я намерен посетить АЭС и ознакомиться с работами на месте. Как и прежде, рассчитываем на завершение работ к концу года»,— сказал господин Донмез в интервью турецкому телеканалу A Haber (перевод по «РИА Новости»).

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Ожидается, что она будет вырабатывать до 35 млрд киловатт-часов в год и покроет 10% потребности Турции в электроэнергии.

АЭС строится с участием России, ее стоимость оценивается в $20 млрд. Возведение первого энергоблока началось в 2018 году, второго — в 2020 году, третьего — в 2021 году, четвертого — в 2022 году.

В начале февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение с 1939 года. По последним данным, в результате погибло более 44 тыс. человек. После после первых землетрясений в Турции магнитудами 7,7 и 7,6 произошло 9136 афтершоков по всему миру.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потрясениям нет конца».

Олеся Павленко