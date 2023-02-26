Китайский дипломат анонсировал визит руководства Евросоюза в КНР

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Чарльз Мишель могут посетить Китай в первой половине 2023 года, соответствующая подготовка уже ведется. Об этом Global Times сообщил посол Китая в Евросоюзе Фу Цун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фу Цун

Фото: Christopher Bodeen / AP Фу Цун

Фото: Christopher Bodeen / AP

Как рассказал посол, Китай и Евросоюз ожидают увеличения подобных визитов на высоком уровне. По слова Фу Цуна, стороны готовы идти на восстановление отношений, несмотря на разногласия по ряду вопросов, включая позицию по Украине.

Посол допустил, что Евросоюз бывает «излишне эмоциональным» в контексте украинского вопроса. Вместе с тем Китай настаивает на своей независимой внешней политике, подчеркнул дипломат.

По его словам, помимо этого вопроса стороны должны обсудить нарушения прав человека, в которых Брюссель обвиняет Пекин. Эти разногласия необходимо решить, отметил Фу Цун, чтобы возобновить работу всеобъемлющего инвестиционного соглашения о сотрудничестве между ЕС и Китаем (CAI).

Переговоры о заключении инвестиционного соглашения ЕС и Китай ведут с 2013 года. В декабре 2020 года стороны договорились об основных пунктах и подтвердили готовность к сотрудничеству. Документ предполагал прозрачность в сфере госсубсидий китайских компаний, совместную деятельность по защите климата, борьбу с использованием принудительного труда в Китае.

В марте 2021 года ЕС ввел санкции против чиновников китайской провинции Синьцзян за преследование мусульманского меньшинства уйгуров. Китай в ответ ввел ограничения в отношении европейских политиков. В мае того же года Европарламент отклонил ратификацию соглашения. В дальнейшем отношения сторон усложнились из-за ситуации на Украине. Так, страны ЕС обвиняют Китай в поддержке России, а также в планах поставлять Москве оружие.

Лусине Баласян