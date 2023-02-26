В Краснодаре 19 улиц остались без света из-за аварии

Жители 19 улиц в Прикубанском округе остались без электричества из-за аварии, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).

Авария произошла на линии 6-10 кВ, отключилась подстанция «Елизаветинская-8». Всего отключено 30 трансформаторных подстанций.

Без электричества остаются следующие улицы: Кубанская, Кривая, Коммунаров, Октябрьская, Комсомольская, Красноармейская, Советская, Упорная, Красная, Ленина, Пролетарская, Широкая, Степная, Новая, Яна Полуяна, Раздольная, Южная, Северная, Полевая.

На месте работает аварийная бригада. Время восстановления энергоснабжения не уточняется.

25 февраля в Краснодаре три раза происходили аварии, связанные с отключением света – в Центральном и Западном округах.

Александр Орлов

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