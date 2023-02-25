В центре Краснодара произошла третья за день энергоавария

В Западном округе Краснодара произошла третья за день энергоавария. Количество отключенных от света улиц увеличилось до 23, сообщает ЕДДС города.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ были отключены подстанция «Ц-15» и три трансформаторные подстанции. В связи с этим без электроэнергии остались улицы Буденного, Калинина, Кирова, Северная и др. На месте работает аварийная бригада.

Ранее произошли еще две энергоаварии в Краснодара. Из-за них отключились подстанции «Ц-7», «Ц-11» и 24 трансформаторных подстанций.

Татьяна Ручкина

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