Советник Пушилина: подрыв дамбы в Бахмуте может вызвать эпидемию в городе

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что подрыв дамбы в Бахмуте (Артемовск) ВСУ может привести к эпидемии в городе. По его словам, это также усложнит поставки продовольствия в город.

«В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения»,— сказал Игорь Кимаковский «РИА Новости».

Накануне Telegram-каналы сообщили, что в Бахмуте взорвали дамбу Северного ставка. В ДНР утверждают, что это сделали украинские военные. Господин Кимаковский предполагал, что это было сделано для сдерживания российских войск. Украинская сторона не комментировала подрыв дамбы.

О том, что происходит на 368-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко