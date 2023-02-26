«Евро-Футбол.Ру»: зарплата Черникова в «Краснодаре» составит €700 тысяч в год

Полузащитник ФК «Краснодар» Александр Черников близок к подписанию нового контракта с клубом. По данным издания «Евро-Футбол.Ру», его зарплата, согласно новым условиям, составит 700 тыс. евро в год.

23-летний Александр Черников – воспитанник футбольного клуба «Краснодар». Он начал выступать за «молодежку» «быков» с марта 2018 года. В сентябре 2019 года впервые вышел играть за основную команду.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Черников провел за команду семь матчей, в которых не отметился голами или голевыми передачами, однако получил красную карточку. По количеству удалений оно один из лидеров «Краснодара»: в сезоне 2021/2022 РПЛ он получил сразу три красных карточки.

Трансферная стоимость футболиста сейчас составляет 2,5 млн евро.

Александр Орлов

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