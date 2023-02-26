В Новосибирской области СК начата проверка информации о необеспечении сироты жильем

В Новосибирской области следственными органами начата процессуальная поверка по информации о сироте, которая не может получить жилье в течение девяти лет. Сообщается, что девушка из Доволенского района с 2014 года состоит в очереди на жилье для детей-сирот. Однако до сих пор жилое помещение ей не выделено – в администрации района ссылаются на отсутствие средств.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить и расследовать уголовное дело. Исполнение этого поручения взято на контроль центральным аппаратом СКР.

В январе областные власти сообщали, что в этом году собственное жилье получат около 1 тыс. детей-сирот. Это стало возможно благодаря увеличению финансирования на приобретение и строительство жилья для этой категории граждан – на 43,8 % по сравнению с 2022 годом (до 3,7 млрд руб.).

Анна Егорова

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