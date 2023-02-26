На развитие социальной и инженерной инфраструктуры Кубани направят 145 млрд рублей

Власти Краснодарского края в 2023 году направят на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 145,5 млрд руб. Об этом заявил первый вице-губернатор Игорь Галась в поздравлении ко дню экономиста, который отмечают в последнее воскресенье февраля.

Он также сообщил, что развитие экономики Кубани оказало влияние на увеличение расходной части бюджета – в этом году она достигнет 0,5 трлн руб. Кроме того, первый замглавы региона напомнил, что в Краснодарском крае продолжает действовать план устойчивого развития экономики. В этом году в нем предусмотрено 90 мероприятий, направленных на адресную поддержку бизнеса и жителей. Сейчас обсуждается увеличение плана на 1 млрд руб.

«Сегодня от качества работы экономистов зависит успех в реализации социально-экономических и многих других проектов, благополучие региона и всех жителей Кубани. В условиях санкционного давления и вызовов мы должны действовать на опережение, принимать решения, которые позволят укрепить экономический потенциал края. Сейчас работа экономиста востребована и важна во всех отраслях: в органах власти, в науке, бизнесе и на предприятиях», – прокомментировал он.

Подводя итоги 2022 года, Игорь Галась заявил, что валовый региональный продукт (ВРП) Краснодарского края составил 3,5 трлн руб., увеличившись за год на 0,5%. Это на 300 млрд руб. выше поставленной в начале года задачи. Кроме того, он отметил, что бюджет Кубани получил 414 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов.

13 февраля господин Галась сообщил, что в 2022 году объем кредитования экономики и населения Краснодарского края по сравнению с прошлым годом увеличился на 7%, до 2,35 трлн руб. По его словам, регион ежегодно занимает первые позиции в Южном федеральном округе и находится в топ-10 регионов страны по уровню развития банковского сектора.

Александр Орлов

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