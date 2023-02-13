В 2022 году объем кредитования экономики и населения Кубани увеличился на 7%

В 2022 году объем кредитования экономики и населения Краснодарского края по сравнению с прошлым годом увеличился на 7%, до 2,35 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галась, регион ежегодно занимает первые позиции в Южном федеральном округе и находится в топ-10 регионов страны по уровню развития банковского сектора. Сейчас Кубань занимает четвертое место в России по объемам выданных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса – 565 млрд руб.

Самыми кредитуемыми отраслями на Кубани являются торговля, обрабатывающие производства и сельское хозяйство. По программам с господдержкой за прошлый год выдали 136 млрд руб. кредитов или 10% от предоставленных юрлицам и предпринимателям.

В 2023 году на Кубани продолжат реализацию льготных программ для системообразующих организаций различных отраслей. Среди них – кредиты под 9% годовых для предприятий промышленности, торговли, топливно-энергетического комплекса и IT-сферы.

«Те, кто реализуют проекты в сфере гостиничного бизнеса и по цифровой трансформации смогут воспользоваться кредитом по ставке до 5 процентов годовых. А малый и средний бизнес – под 2,5 и 4 процента годовых», – сказал Игорь Галась.

Татьяна Ручкина

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