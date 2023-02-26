Владимир Путин считает, что США унизили Францию с заказом на подлодки

Президент России Владимир Путин заявил, что США унизили Францию, когда Австралия отменила заказ на подводные лодки в пользу американцев. По его мнению, Париж принял это и ничего не сделал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У Франции взяли и отобрали заказ на подводные лодки в Австралии, и все, унизили просто страну, и все умылись, сказали: "Спасибо большое, заходите еще!"»,— сказал Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

В 2017 году Австралия заключила контракт с французской Naval Group на 12 подлодок без ядерного оружия, их стоимость оценивалась в 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Сделка считалась крупнейшим оборонным контрактом в истории Австралии.

В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания создали военный альянс AUKUS. В то же время в Австралии отменили контракт на поставки подводных кораблей из Франции. Вместо французских подлодок Австралия решила закупить ядерные американские. В 2022 году премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна выплатит 850 австралийских долларов ($585,2 млн) в качестве компенсации за срыв контракта. МИД Франции назвал решение об отмене сделки ударом в спину.

Олеся Павленко