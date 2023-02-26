Скончался 19-летний бывший вратарь молодежной команды ФК «Урал»

Бывший голкипер молодежной и резервной команды футбольного клуба «Урал» Давыд Алексеев скончался на 20 году жизни, сообщила пресс-служба ФК. Трагедия произошла 25 февраля. «Безмерно скорбим и выражаем соболезнования родным и близким футболиста. Давыду было всего 19 лет»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

В 2021 году Давыд Алексеев был приглашен на сборы с основным составом «Урала» и принимал участие в товарищеских матчах. Последним клубом вратаря было владивостокское «Динамо», куда он перешел летом 2022 года.

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов сообщил «Матч ТВ», что клуб будет помогать семье погибшего. «Еще ничего конкретно не знаем. Мы отдали парня в аренду, он съездил там на сборы, все было нормально, а тут вот так вот. Родителей жалко, его жалко. Хороший мальчишка — когокого, а его я лично знал, и шутили мы с ним. Хороший парень»,— сказал господин Иванов.

По данным «Матч ТВ», футболист выпал из окна. Похороны пройдут во вторник. Следующая игра «Урала» — ответный матч четвертьфинала Кубка России с «Ростовом» — начнется с минуты молчания. Игра состоится 27 февраля в Екатеринбурге.

Футбольный клуб «Урал» основан в 1930 году. Изначально был командой «Уралмашстроя». Свое современное название получил в 2003 году. Главным тренером ФК «Урал» является белорусский специалист Виктор Гончаренко, назначенный на эту должность в августе 2022 года.

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Диана Сунагатуллина