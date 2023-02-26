На станции Екатеринбурга выявили испарение из резервуара с опасным грузом

На третьем пути станции Екатеринбург-Сортировочный в грузовом вагоне-контейнере поезда было обнаружено испарение из резервуара с опасным грузом (метилтрихлорсилан), сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. После обнаружения утечки вагон отцепили и направили на тупиковый путь. По данным ведомства, угрозы причинения вреда окружающей среде нет.

На месте происшествия задействованы представители «Экаспаса». Продолжается работа по устранению неисправности контейнера, которая стала причиной испарения груза. Свердловская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. По их итогам действиям работников железнодорожного транспорта будет дана оценка соблюдения требований по безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Тюменской области при осмотре грузового поезда станции Ишим была обнаружена струйная течь опасного груза (дизельного топлива) из нижнего сливного прибора цистерны. После отцепления вагона течь устранили. Вред окружающей среде не причинен. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка.

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Диана Сунагатуллина