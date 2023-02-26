В комплексе НИИУМС открылось кафе-бильярдная

В одном из зданий комплекса НИИУМС в центре Перми открылось кафе-бильярдная — на здании по ул. Ленина, 66 размещена вывеска нового заведения. На ней указано, что кафе управляет ООО «Кафе и бильярд». Собственного сайта у заведения нет. По данным kartoteka.ru, ООО «Кафе и бильярд» было учреждено в июле 2022 года Рафисом Гарифуллиным. Предприниматель ведет ресторанную деятельность, ранее господин Гарифуллин являлся совладельцем ныне ликвидированного ООО «Авесто-Трейд» (деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами). Возглавляет «Кафе и бильярд» Алексей Байдин.

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Напомним, в ноябре 2022 года краевое минимущество выдало ООО «НИИУМС» разрешение на реконструкцию помещений в здании делового комплекса в бильярдную. Разместить бильярдную планировалось в одноэтажном здании на ул. Ленина, 66д.

Комплекс зданий НИИУМС, представляющий собой шесть объектов недвижимости, имеет общую площадь 8,4 тыс. кв. м. Объект построен в 1968 году. Основная часть площадей сдается в аренду под офисы. В 2002 году Росимущество продало ОАО «НИИУМС» на торгах ООО «Кабель Технологии Инновации» за 200 млн руб. В 2020 году сообщалось о планах реконструировать БЦ «НИИУМС». Работы планировались в нескольких зданиях офисного центра, расположенных на двух земельных участках площадью 4,5 тыс. кв. м и 1 тыс. кв. м. В здании собирались заменить лифты и реконструировать лифтовые шахты.