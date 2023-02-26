К концу 2022 года число самозанятых в Краснодарском крае достигло 293 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона. О причинах роста популярности самозанятости в Краснодарском крае рассказала руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер» Вера Сиренко.



Вера Сиренко

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«С 1 июля 2020 года в Краснодарском крае введена такая форма ведения бизнеса, как самозанятые. С одной стороны, это стало инструментом для борьбы с теневой экономикой, с другой — дало возможность микробизнесу комфортно легализоваться. Условия специального налогового режима настолько лояльны, что отказаться от легализации своего бизнеса при них, это уже не боязнь сложностей, а сознательное теневое ведение бизнеса.

Плюсы такого формата ведения бизнеса очевидны: очень простая регистрация, отсутствие отчетов, не надо применять кассовый аппарат и самое главное — низкие налоговые ставки. Так, если клиенты самозанятого — физлица, то налог составит 4%, а если юридические лица или ИП, то 6% от выручки. Сумму полученных денег самозанятый отображает в приложении “Мой налог”, откуда и отправляется чек клиенту. В конце месяца в приложении автоматически будет рассчитан налог и предложены варианты уплаты.

К минусам можно отнести только ограничения для применения такого формата ведения бизнеса. Самозанятый не может иметь работников, все товары и услуги должны быть только собственного производства, и выручка не должна превышать 2,4 млн руб. в год. При этом есть ограничение и по видам деятельности. Например, под запрет для самозанятых попадает деятельность, связанная с добычей и реализацией полезных ископаемых, реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке. В этом случает возникает необходимость открыть ИП.

Так как есть ограничения для применения такого налогового режима, то получение статуса самозанятого рассматривается государством как первая ступень к последующей предпринимательской деятельности с уже более серьезными обязанностями по оформлению и налогам. Однако сроки такого перехода никто не устанавливает. Если бизнес продолжает соответствовать критериям, подпадающим под применение самозанятости, то можно не регистрировать ИП или ООО, продолжать быть самозанятым все оставшееся время. Сняться с учета можно в любой момент.

Такая форма занятости удобна прежде всего представителям сферы услуг, арендодателям жилых помещений и тем, кто что-то производит на дому, например делает торты, шьет готовые изделия, осуществляет небольшую сборку оборудования. Популярна такая форма ведения бизнеса и у тех, кто оказывает частные строительные работы, ремонт, а также представителям ИT-услуг, авторемонта, образовательных и косметологических услуг.

Реализация эксперимента оказала положительное влияние на экономику Краснодарского края. Налоговые поступления от самозанятых в 2022 году увеличились в два раза. Деловые сообщества, в частности “Опора России”, предлагают расширить перечень видов деятельности, которыми может заниматься самозанятый. Например, дать самозанятым возможность сдавать в аренду апартаменты. Это дало бы положительный эффект в виде увеличения числа самозанятых, в том числе в туристическом бизнесе на территории Краснодарского края. Так как такие предложения были поддержаны президентом, считаю, что их реализация – дело времени».

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