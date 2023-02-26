Чучело Масленицы сожгли на Центральной площади Ижевска

25 февраля на Центральной площади столицы Удмуртии прошли масленичные гуляния. На мероприятии гостей развлекали скоморохи, а также работали различные площадки с интерактивами. Здесь участники смогли проверить себя в метании блинов, матрешном боулинге и скоростном беге в мешках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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На сцене зрителей своими музыкальными и танцевальными номерами радовали творческие коллективы. С праздником горожан поздравил заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, отметив, что масленица — праздник для встреч и общения.

«Наши предки отмечали его весело, ходили друг к другу в гости. И все эти традиции сохранились по сей день. И пусть сегодня еще по-зимнему морозный, но весна уже близко. Всем нам солнечной и теплой весны»,— выступил с речью господин Чистяков.

На мероприятии участники также могли попробовать забраться за призом на масленичный столб, а кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы.