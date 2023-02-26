Чехия продолжает получать нефть по трубопроводу «Дружба»

Нефть из России поступает в Чехию по трубопроводу «Дружба» в штатном режиме. Об этом сообщило агентство CTK со ссылкой на пресс-секретаря компании-оператора чешских нефтепроводов MERO Барбору Путцову. Вчера, 25 февраля, польская Orlen заявила о прекращении поставок нефти из России по «Дружбе».

«В Чехию прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" проходит по плану стандартным способом»,— сообщила госпожа Путцова.

О прекращении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» накануне сообщила исполнительный директор Orlen Даниэль Обайтек. До этого Orlen импортировала около 10% своей нефти по трубопроводу из России.

Анастасия Ларина