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Коммерсантъ FM
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На Украине погиб 28-летний ветеран армии США

На Украине погиб ветеран армии США Эндрю Питерс из города Маршфилда (штат Висконсин), воевавший за вооруженные силы Украины. Ему было 28 лет. Он погиб в бою 16 февраля. Его гибель подтвердили CNN в Госдепартаменте США.

«У Эндрю было четкое представление о том, что правильно, а что неправильно. Он чувствовал необходимость использовать свои прежние боевые навыки, чтобы помочь украинцам сражаться и освобождать свою страну. Эндрю был очень близок со своими однополчанами и всем нравился. Мы все очень гордимся его мужеством и самоотверженностью»,— приводит CNN слова родителей погибшего.

Эндрю Питерс вступил в Интернациональный легион Украины в ноябре 2022 года. В 2014 году он служил в Афганистане.

14 февраля стало известно о гибели на Украине гражданина Великобритании. Он стал восьмым британцем, погибшим за время российско-украинского военного конфликта.

Анастасия Ларина

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