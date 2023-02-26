Корабль на замену поврежденному «Союзу МС-22» прибудет на МКС в воскресенье

Корабль «Союз МС-23», который заменит поврежденный «Союз МС-22», состыкуется с Международной космической станцией (МКС) рано утром 26 февраля. Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с Байконура к МКС 24 февраля. Об этом сообщили в «Роскосмосе». Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев говорил, что космонавты на станции не смогут дистанционно управлять беспилотным кораблем в ручном режиме. Но на корабле достаточно топлива, чтобы со второй попытки пристыковаться к другому модулю, если состыковка со модулем «Поиск» окажется неудачной.

«Союз МС-22» получил повреждения из-за столкновения с метеоритом 15 декабря 2022 года. Из-за этого перестала работать система терморегулирования. На новом корабле вернется экипаж неисправного «Союз МС-22» — это произойдет в сентябре 20223 года.

Анастасия Ларина