Захарова сочла включение доктора Рошаля в черный список ЕС «кощунством»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что включение хирурга Леонида Рошаля в санкционный список Евросоюза — «кощунство». Врач попал под ограничения вчера, 25 февраля, когда Евросоюз принял 10-й пакет санкций в отношении России.

«Доктор Рошаль в санкционном списке — это как Айболит в заложниках у пиратов. Чем объяснить подобное?»,— написала госпожа Захарова в Telegram. «Но я думаю, что тут есть еще одна причина. Подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма»,— считает представительница МИДа.

Помимо Леонида Рошаля, в 10-й пакет санкций Евросоюза попали председатель СПЧ Валерий Фадеев, омбудсмен Татьяна Москалькова, глава Россотрудничества Евгений Примаков, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и другие. Всего ограничения коснулись 87 физических и 34 юридических лиц.