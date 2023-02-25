В Литве собрали €14 млн на радары для ВСУ

В Литве закончился телемарафон по сбору средств на радары для вооруженных сил Украины. Его организовал телерадиокомпания LRT, он длился четыре недели. Телемарафон «Radarom!» транслировался в прямом эфире LRT.

Сумма, собранная по итогу телемарафона, почти втрое превысила заявленную организаторами (€5 млн). По информации организаторов, только за последние полчаса было пожертвовано около полумиллиона евро. Эту сумму удвоил один из корпоративных спонсоров акции.

Последний день, когда жители Литвы могли пожертвовать средства на приобретение радаров, был вчера, 24 февраля. Йонас Оман, основатель организации «Blue/Yellow», занимающейся сбором помощи Украине, говорил, что один радар может защитить город размером с Алитус (город с населением 49 тыс. человек).

На финальном мероприятии марафона выступил президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что украинцы идут на неисчислимые жертвы, но их борьба демонстрирует необычайную силу и характер украинского народа. Благодарность Литве передал президент Украины Владимир Зеленский.

24 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил столице Литвы — городу Вильнюс — почетный статус «города-спасителя» за помощь гражданам Украины.

Анастасия Ларина