Мэрия Ярославля не смогла сдать в аренду участки для строительства многоэтажек

Мэрия города Ярославля признала пять аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в городе для строительства многоэтажных жилых застроек на улице Дядьковской несостоявшимися. Согласно итогам, на торги не поступило заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что стоимость участков варьировалась от 9,2 до 9,8 млн руб. Ко всем участкам отсутствуют подъезды, однако в извещениях говорилось, что транспортная инфраструктура данного района развита, как и инженерная.

Алла Чижова