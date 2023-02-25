Великобритания выделит 3 тыс. билетов на «Евровидение» для украинских переселенцев

Британское правительство предоставит около 3 тыс. билетов на конкурс «Евровидение» для украинцев, которые вынужденно покинули свою родину. Конкурс состоится в Ливерпуле в мае, принимать его должна была Украина.

«Это решение означает, что людям … будут предложены тысячи билетов, чтобы они могли принять участие в представлении в честь их родины, культуры и музыки»,— заявила министр культуры Великобритании Люси Фрейзер. Благодаря этому решению наши соотечественники смогут насладиться «Евровидением», а также богатой культурой и музыкой нашей страны, отметил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Первый и второй полуфиналы 67-й конкурса «Евровидение» состоятся 9 и 11 мая, а финал — 13 мая 2023 года, в конкурсе примут участие 37 стран.

Украина выиграла «Евровидение» в 2022 году и должна была принять его как победитель. Из-за невозможности проведения «Евровидения» на Украине конкурс состоится в Великобритании, представитель которой занял второе место в 2022 году.

Подробнее о новом конкурсе читайте в публикации «Ъ» «В Ливерпуль со своим багажом».

Мария Федотова