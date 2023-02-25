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В центре Краснодара из-за энергоаварии без света остались 19 улиц

В Западном и Центральном округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 19 улиц, сообщает ЕДДС города.

Из-за повреждения линии 6-10 кВ сначала отключилась подстанция «Ц-7» и 14 трансформаторных подстанций. Через несколько минут произошло отключение подстанции «Ц-11» и еще 10 трансформаторных подстанций.

В итоге без электроэнергии остались улицы: Брянская, Горького, Головатого, Дзержинского, Красная, Колхозная, Коммунаров, Леваневского, Морская, Новокузнечная, Рашпилевская, Хакурате, Одесская, Офицерская, Пашковская, Седина, Шоссе Нефтянников, Чапаева, Янковского и другие.

На месте работает аварийная бригада.

Татьяна Ручкина

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