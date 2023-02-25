NHK: президент японской Dentsu признал ответственность за сговор на торгах перед Олимпиадой-2020

Президент японской рекламной компании Dentsu Group Хироси Игараси признал корпоративную ответственность за крупные махинации с контрактами, связанными с Олимпийскими играми (ОИ) 2020 года в Токио. Об этом сообщает японская NHK со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хироси Игараси

Фото: Dentsu Group Хироси Игараси

Фото: Dentsu Group

По данным NHK, речь идет о мошенничестве с проектом общей стоимостью 40 млрд иен, включая торги для планирования работ для тестовых соревнований по каждому виду спорта, а также работ для основных соревнований на ОИ. Dentsu подозревается в руководстве сговором, в том числе создании списка компаний, которые получили заказы для каждого конкурса вместе с оргкомитетом ориентировочно с июля 2017 года, за год до торгов.

По подозрению в нарушении антимонопольного закона готовится возбуждение дела против шести компаний, включая Dentsu и Hakuhodo, в рамках расследования задержаны бывший олимпийский чиновник, а также руководство Dentsu Inc, Cerespo Co и Fuji Creative Corp. Господин Игараси был опрошен специальным следственным отделом и признал ответственность корпорации за участие в сговоре на торгах.

Олимпийские игры в Токио были отложены в 2020 году на год из-за пандемии коронавируса, к моменту их начала в 2021 году спонсоры вложили в мероприятие $3,3 млрд, напоминает Bloomberg.

Мария Федотова