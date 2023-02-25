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Коммерсантъ FM
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Число погибших при обрушении многоэтажки в Новосибирске 9 февраля увеличилось до 15

Еще одна женщина, пострадавшая в обрушении многоэтажке в Новосибирске, умерла в реанимации Бердской городской больницы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

«Несмотря на проводимую интенсивную, в том числе, тромболитическую терапию, пациентка скончалась»,— сообщили в Минздраве (цитата по «Интерфаксу»).

Утром 9 февраля в Новосибирске частично обрушилась пятиэтажка на улице ул. Линейная. Это произошло из-за взрыва бытового газа. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В рамках расследования арестованы два человека, которые от имени ООО «Межрегионгаз-сервис» выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах.

Ранее было известно о 14 погибших. Из-под завалов были спасены 14 человек. Дом будет полностью расселен.

Олеся Павленко

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