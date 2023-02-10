Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из-под завалов рухнувшего дома в Новосибирске спасены 14 человек

Сотрудникам МЧС по Новосибирской области удалось спасти 14 человек, которые оказались под завалами в результате взрыва газа в пятиэтажном доме, сообщили в пресс-службе. 13 человек погибли.

«По уточненным данным на 10:00 10 февраля, удалось спасти 14 граждан, включая ребенка, из них девять человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения. Спасатели извлекли из-под завалов еще 13 человек без признаков жизни, в том числе двухлетнего ребенка»,— говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники спецслужб продолжают расчистку двора от бетонных и металлических конструкций. Площадь обрушения составила 200 кв. м.

Взрыв газа в многоэтажке на улице Линейной произошел 9 февраля. В результате один из четырех подъездов дома обрушился полностью, второй — частично. По информации спецслужб, причиной взрыва стала утечка газа. В Новосибирской области 10 февраля объявлен днем траура. В рамках уголовного дела сотрудниками ФСБ и МВД задержаны два человека, которые от имени ООО «Межрегионгаз-сервис» выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взрыв не пощадил пятиэтажку».

Милена Костерева

Фотогалерея

Взрыв газа в Новосибирске

Предыдущая фотография
По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Обрушились два подъезда дома

Обрушились два подъезда дома

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожарные ликвидируют возгорание

Пожарные ликвидируют возгорание

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС на месте взрыва

Сотрудники МЧС на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков на месте происшествия

Глава МЧС России Александр Куренков на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жилом дом, пострадавший от взрыва газа

Жилом дом, пострадавший от взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Ликвидация последствий взрыва

Ликвидация последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 21

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Обрушились два подъезда дома

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожарные ликвидируют возгорание

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жилом дом, пострадавший от взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Ликвидация последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...