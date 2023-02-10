Из-под завалов рухнувшего дома в Новосибирске спасены 14 человек

Сотрудникам МЧС по Новосибирской области удалось спасти 14 человек, которые оказались под завалами в результате взрыва газа в пятиэтажном доме, сообщили в пресс-службе. 13 человек погибли.

«По уточненным данным на 10:00 10 февраля, удалось спасти 14 граждан, включая ребенка, из них девять человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения. Спасатели извлекли из-под завалов еще 13 человек без признаков жизни, в том числе двухлетнего ребенка»,— говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники спецслужб продолжают расчистку двора от бетонных и металлических конструкций. Площадь обрушения составила 200 кв. м.

Взрыв газа в многоэтажке на улице Линейной произошел 9 февраля. В результате один из четырех подъездов дома обрушился полностью, второй — частично. По информации спецслужб, причиной взрыва стала утечка газа. В Новосибирской области 10 февраля объявлен днем траура. В рамках уголовного дела сотрудниками ФСБ и МВД задержаны два человека, которые от имени ООО «Межрегионгаз-сервис» выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взрыв не пощадил пятиэтажку».

Милена Костерева