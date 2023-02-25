С начала года на Кубани родились почти 4700 детей

С начала 2023 года в Краснодарском крае родились 4676 детей. Из них 64 двойни и две тройни, сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

117 детей родились с помощью процедуры ЭКО. За два месяца соответствующее лечение провели 159 жительницам края. Они получили процедуру по полису ОМС в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

В 2022 году с помощью ЭКО на Кубани родились более 1 тыс. детей. Всего в регионе лечение методом экстракорпорального оплодотворения провели для 1965 женщин.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram