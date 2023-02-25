На спецоперации погиб 39-летний мобилизованный из Сургута

В ходе выполнения задач специальной военной операции при освобождении Донбасса геройски погиб 39-летний житель Сургута Сергей Дедюля, сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. У него остались мать, сестра и дочь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фото: пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Сергей Дедюля жил в Сургуте и работал в Лангепасе. В октябре 2022 года его призвали для участия в специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. Он проходил службу в 228-м мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознаменном гвардейском полку в должности старшего слесаря.

«Рядовой Сергей Дедюля погиб 28 января 2023 года, выполняя задачи командования в ходе освобождения Донбасса. Приносим соболезнования родным и близким погибшего»,— говорится в сообщении.

Ранее в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из Нижневартовска (ХМАО-Югра). Как рассказал депутат Тюменской облдумы Вячеслав Танкеев, военный погиб, освобождая Донбасс, где сражался с первых дней спецоперации.

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Диана Сунагатуллина