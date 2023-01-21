На Донбассе погиб военнослужащий из Югры

В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга 19 января погиб военнослужащий из Нижневартовска (ХМАО-Югра) Евгений Брусник. Об этом сообщили в центре «Патрот», где он с 2010 года занимался военно-прикладной, стрелковой подготовками и поисковой деятельностью. Как рассказал депутат Тюменской облдумы Вячеслав Танкеев, военный погиб, освобождая Донбасс, где сражался с первых дней спецоперации.

Евгений Брусник закончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, служил в Екатеринбурге. «Выбор такой мужской и такой мужественной профессии — служить в армии и защищать свою страну, сделал осознанно, готовился еще в школе»,— написал депутат.

Ранее в Югре простились с 27-летний погибшим на спецоперации рядовым из Пыть-Яха, который в прошлом году заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и скончался во время боев по освобождению Артемовска в ДНР.

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Диана Сунагатуллина