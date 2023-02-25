В Тобольске Toyota въехала в частный дом, один пассажир погиб

На улице 1-й Луговой в Тобольске автомобильToyota RAV4 въехал в дерево, а затем в частный дом, сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. В ДТП погиб пассажир Toyota, 63-летний тоболяк, ранены водитель и пассажир 29-ти лет.

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Трагедия произошла сегодня в три часа ночи. За рулем иномарки была 42-летняя жительница Тобольска, которая не справилась с управлением автомобиля. По предварительным данным, у водителя присутствовали признаки опьянения. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Тобольске автомобиль Nissan Cefiro столкнулся со снегоуборочной машиной. В ДТП погибли 33-летний водитель и 28-летняя пассажирка Nissan из Омска. Пассажирка автомобиля, 34-летняя тоболячка, с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.

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Диана Сунагатуллина