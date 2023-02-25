В Краснодаре ярмарки выходного дня посещают 10 тысяч покупателей

Каждую субботу в Краснодаре ярмарки выходного дня посещают около 10 тыс. покупателей. Для них свои товары представляют около 700 продавцов со всего региона, сообщает пресс-служба администрации города.

По подсчетам управления торговли Краснодара, за один день на ярмарках продают от 60 до 90 тонн продукции. Торговые точки работают с 8 до 15 часов. Покупатели могут купить мясные и колбасные продукты, сырные и молочные изделия, овощи и фрукты, зелень, свежую выпечку и другое.

Организаторы ярмарок обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контролируют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, а также ведут мониторинг соблюдения правил торговли.

Татьяна Ручкина

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