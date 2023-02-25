Температура на Кубани поднимется до 15 градусов тепла

Температура в Краснодарском крае поднимется до 15 градусов тепла. Такой прогноз дали специалисты центра «Фобос».

С начала февраля средняя температура воздуха отстает в Краснодаре почти на два, а в Сочи и более чем на два градуса (2,4°) от нормы, в Симферополе почти на градус. Снегопады и отрицательные температуры наблюдались даже на Черноморском побережье. Теперь же за счет активного циклона, выходящего на территории Белоруссии, над регионом местами пройдут небольшие дожди и дадут начало мощной волне тепла. В будние дни в Крыму и на Кубани максимальная температура воздуха не превышала +3…+8°, теперь же столбики термометров поднимутся до +10…+15°.

26 февраля волна тепла усилится, и положительная температурная аномалия в регионе достигнет 6–8°. На свой пик потепление выйдет в первый день новой недели, когда максимальная температура воздуха составит +15…+20°. Осадки будут маловероятны.

При этом в Крыму теплая погода закончится во вторник, в регионе пройдут дожди и днем температура не превысит +6…+11°, а в первый день весны местами в регионе пройдут осадки и похолодает до 0…+5°. На территории Кубани 1 марта похолодает до +5…+10° и пройдут кратковременные дожди.

Татьяна Ручкина

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