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обновлено 09:11

Глава Удмуртии попал под санкции США

Главу Удмуртии Александра Бречалова внесли в санкционный список Госдепартамента США. Вместе с ним под ограничения попали еще 46 глав регионов, руководители министерств, представители ВС РФ, политические и общественные деятели. Причиной введения дополнительных ограничений называется проведение специальной военной операции на Украине.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В Telegram руководитель Удмуртии в ответ на данное решение отметил, что стал подозревать американских «партнеров» в том, что они «на меня какие-то надежды питают». «Нет, все-таки молодцы американцы, знают когда приятное сделать! Год с начала СВО, и вот, наконец-то!»,— заявил глава региона.

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