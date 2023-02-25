Посол РФ обвинил США в разрушении диалога введением санкций

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал введение новых санкций со стороны США. По его мнению, они остаются «бездумными» и разрушают диалог между странами.

«Вашингтон целенаправленно разрушает двусторонний диалог и международные отношения. Каким образом здесь собираются выходить из подобного пике — никто, включая саму администрацию, видимо, задумываться не хочет»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Дипломат считает, что санкциями Вашингтон не сможет добиться «отказа нашей страны от независимой политики» и «столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира». По его мнению, новые поставки оружия затягивают конфликт, а утверждения об изоляции РФ являются «абсолютно лживыми». Кроме того, господин Антонов отметил рост мощностей по импортозамещению в РФ на фоне ограничений и позитивные прогнозы по российской экономике в то время, как в «большинстве стран-зачинщиков рестрикций бушует кризис, растет дефицит товаров и галопирует инфляция».

В годовщину российской специальной военной операции ряд стран объявили о новых санкциях против России. Самые масштабные ограничения ввели США: они коснулись, в частности, ЗАЭС, 11 банков и 1200 военных. Также Вашингтон пообещал выделить Украине дополнительно более $2 млрд.

Как страны Запада поддерживали Украину в годовщину ввода войск РФ — в материале «Ъ» «Наступление, санкции и мир».

Леонид Уварчев