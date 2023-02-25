Небензя и Полянский покинули заседание Совбеза ООН перед выступлением европейцев

Постпред РФ при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский вышли из зала заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Они не стали слушать речи ряда европейских министров, передает ТАСС.

В начале заседания господин Небензя обратил внимание, что председательствующая в Совбезе Мальта допустила выступление большого числа европейских министров. По мнению российской стороны, столько стран с «общеесовской позицией» «не принесут никакой добавленной стоимости дискуссии». «Такой подход девальвирует ее ценность и наносит удар репутации совета. Ваши британские коллеги уже вошли в историю как недобросовестный председатель совета, отказав нам в проведении экстренного заседания, что беспрецедентно»,— сказал господин Небензя.

Представители российского постпредства вышли из зала через некоторое время после своего выступления. На это обратила внимание глава МИД Германии Анналена Бербок. Она заявила, что «не питает надежду переубедить Россию, представители которой не слушают» ее и коллег, но рассчитывает привлечь внимание международного сообщества.

О том, как прошло заседание Совбеза в годовщину ввода войск РФ на Украину,— в материале «Ъ» «Наступление, санкции и мир».

Леонид Уварчев