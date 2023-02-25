Курс доллара. Прогноз на 27 февраля–3 марта

Денис Буйволов,

аналитик Помощь российской валюте должно оказать продолжение налогового периода С учетом низких объемов торгов и поступающей информации относительно новых санкций в пятницу российская валюта продолжила слабеть и превысила отметку 75 руб. за доллар. Мы полагаем, что данное ослабление в большей степени вызвано низким объемов торгов и в начале будущей недели валютный курс может вернуться ниже отметки 75 руб. за доллар и будет консолидироваться в диапазоне 74–76 руб. за доллар. Помощь российской валюте должно оказать продолжение налогового периода.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Фундаментальная картина в отношении рубля не меняется Приближение пика по налоговым платежам может кратковременно поддержать российскую валюту. На уплату основных налогов в конце февраля потребуется порядка 2,1 трлн руб., что относительно немного. Кроме того, фундаментальная картина в отношении рубля не меняется, поэтому после небольшого укрепления национальная валюта может вновь вернуться к минимумам текущего года. Котировки российской нефти остаются стабильно ниже уровня $60 за баррель, при этом внутренний спрос на иностранную валюту со стороны населения сохраняется умеренным, а бюджетное правило не слишком поддерживает курс. Таким образом, рубль может к концу недели остаться в диапазоне 74–76 руб. за доллар.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Многое зависит от тональности риторики мировых лидеров ведущих стран В качестве поддержки российскому рублю на сегодняшний день способно выступить усиление продаж валютной выручки экспортерами в преддверии праздничных выходных в стране. На текущий момент российская валюта все еще занимает достаточно неуверенные позиции. Не в пользу рубля — снижение нефтяных цен, а также заметное повышение градуса геополитической напряженности. Росту нефтяных котировок может поспособствовать восстановление китайской деловой активности. А в центре внимания мировых инвесторов — публикация протокола прошлого заседания ФРС, которая способна повлиять как на траекторию доллара, так и на сырьевые котировки. Сегодня как никогда многое зависит от тональности риторики мировых лидеров ведущих стран.