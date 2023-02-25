Курс доллара. Прогноз на 27 февраля–3 марта

Пятую неделю подряд доллар США укрепляет позиции на российском валютном рынке. В ходе пятничных торгов курс американской валюты достигал отметки 76,36 руб./$, максимума с апреля 2022 года. По итогам дня он остановился на отметке 76,13 руб./$. За неделю курс вырос почти на 2 руб., а за пять недель непрерывного роста — на 7,5 руб.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|73.00-76.00
|Банк Русский Стандарт
|74.50-76.00
|Банк Зенит
|74.00-76.00
|«БКС Мир инвестиций»
|74.00-76.00
|Консенсус-прогноз *
|74.94
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Помощь российской валюте должно оказать продолжение налогового периода
С учетом низких объемов торгов и поступающей информации относительно новых санкций в пятницу российская валюта продолжила слабеть и превысила отметку 75 руб. за доллар. Мы полагаем, что данное ослабление в большей степени вызвано низким объемов торгов и в начале будущей недели валютный курс может вернуться ниже отметки 75 руб. за доллар и будет консолидироваться в диапазоне 74–76 руб. за доллар. Помощь российской валюте должно оказать продолжение налогового периода.
Фундаментальная картина в отношении рубля не меняется
Приближение пика по налоговым платежам может кратковременно поддержать российскую валюту. На уплату основных налогов в конце февраля потребуется порядка 2,1 трлн руб., что относительно немного. Кроме того, фундаментальная картина в отношении рубля не меняется, поэтому после небольшого укрепления национальная валюта может вновь вернуться к минимумам текущего года. Котировки российской нефти остаются стабильно ниже уровня $60 за баррель, при этом внутренний спрос на иностранную валюту со стороны населения сохраняется умеренным, а бюджетное правило не слишком поддерживает курс. Таким образом, рубль может к концу недели остаться в диапазоне 74–76 руб. за доллар.
Многое зависит от тональности риторики мировых лидеров ведущих стран
В качестве поддержки российскому рублю на сегодняшний день способно выступить усиление продаж валютной выручки экспортерами в преддверии праздничных выходных в стране. На текущий момент российская валюта все еще занимает достаточно неуверенные позиции. Не в пользу рубля — снижение нефтяных цен, а также заметное повышение градуса геополитической напряженности. Росту нефтяных котировок может поспособствовать восстановление китайской деловой активности. А в центре внимания мировых инвесторов — публикация протокола прошлого заседания ФРС, которая способна повлиять как на траекторию доллара, так и на сырьевые котировки. Сегодня как никогда многое зависит от тональности риторики мировых лидеров ведущих стран.
Дополнительную поддержку доллару окажет макростатистика США
На текущей неделе пара доллар—рубль после пятничного снижения восстанавливала свои позиции. Ключевым фактором роста выступили опасения инвесторов относительно растущего геополитического риска. На следующей неделе актуальным диапазоном для пары доллар—рубль выступит коридор 73–76 руб. В первой половине недели ожидаем восстановления позиций рубля на фоне активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат. К окончанию недели прогнозируем возвращение курса доллара в верхнюю часть диапазона. Дополнительную поддержку доллару окажет макростатистика США.