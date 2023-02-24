ХК «Сочи» переиграл «Северсталь» в матче 67-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду оказался сильнее череповецкой «Северстали» в рамках 67-го тура КХЛ. Матч закончился со счетом 4:3.

Уже на четвертой минуте сочинцы открыли счет, после точного броска Артема Николаева. На 17-й минуте «Северсталь» сравняла счет, когда отличился защитник Никита Макеев. На 35-й минуте шайбу забросил Вадим Кудако и позволил «Сочи» снова повести в счете.

Третью шайбу оформил в большинстве на 43-й минуте защитник сочинской команды Василий Мачулин. Через пять минут гол забил защитник «Сочи» Данила Галенюк. На 51-й минуте словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка забросил вторую шайбу в ворота хозяев. На 54-й минуте гости сократили отставание до минимума, после гола Даниила Вовченко в большинстве. В итоге победа «Сочи» со счетом 4:3.

После 67-ми матчей «леопарды» занимают 11-е место в Западной Конференции КХЛ. В заключительном матче сезона сочинцы сыграют на своем льду 26 февраля против ХК «Куньлунь Ред Стар» из Китая.

Евгений Леонтьев