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Коммерсантъ FM
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Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону. Они обсудили военный конфликт России и Украины, а также землетрясения в Турции. Господин Эрдоган заявил о готовности помочь с возобновлением переговоров с Украиной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента. В Кремле о переговорах пока не сообщали.

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Заявив, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне, президент Эрдоган выразил искреннее желание, чтобы достигнутое в Стамбуле соглашение было восстановлено и что они готовы внести любой вклад в это дело»,— говорится в сообщении канцелярии президента Турции.

Ранее сегодня, 24 февраля, президент Турции поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности внести любой вклад в достижение мира на Украине «на основе прекращения огня».

Судя по информации на сайте Кремля, последний раз господин Эрдоган и господин Путин говорили 6 февраля, когда в Турции произошли два землетрясения.

Анастасия Ларина

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