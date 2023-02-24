«Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл «Трактору» 1:5

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге потерпел поражение в своем последнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2022/2023. Игра против челябинского «Трактора» завершилась со счетом 1:5 (0:2; 0:2; 1:1).

Среди челябинцев голы забили Никита Сошников (оформил дубль), Михаил Горюнов-Рольгизер, Михаил Котляревский и Владимир Ткачев. Среди свердловчан единственную шайбу забросил Кертис Волк.

«Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У команды 81 очко. До конца матчей регулярного чемпионата КХЛ ей осталось провести одну игру — 26 февраля в Новосибирске с местной «Сибирью». После этого начнется борьба за Кубок Гагарина и игры на вылет. «Автомобилист» обеспечил себе место в плей-офф, в текущей раскладке команда выходит на «Сибирь», однако до конца «регулярки» позиции могут поменяться.

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