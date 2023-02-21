Ярославский губернатор посетил земляков в зоне спецоперации

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вечером 20 февраля вернулся из зоны специальной военной операции, где посетил ярославских военнослужащих, сообщил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Страница Михаила Евраева в Telegram Губернатор Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Страница Михаила Евраева в Telegram

Господин Евраев побывал в Запорожской области, которая является одним из трех мест дислокации ярославских мобилизованных и добровольцев. Губернатор привез военным гуманитарный груз. «Поговорил с ребятами. И проблемы обсудили, и личные вопросы зафиксировал, и чай попили, и очень тепло пообщались. Настроение у парней нормальное, боевое. Они чувствуют поддержку области не на словах, а на деле»,— написал Михаил Евраев.

По словам губернатора, военнослужащие обеспечены всем необходимым, но «помощь никогда не бывает лишней». Он узнал, чем еще власти региона могут помочь военным, и пообещал решить эту задачу.

Это первый визит главы Ярославской области в зону спецоперации. На пресс-конференции 24 января он заявлял, что «обсуждает возможность поездки» в зону боевых действий.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Антон Голицын, Ярославль