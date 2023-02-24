В Екатеринбурге задержали участников несогласованной акции

В Екатеринбурге сотрудники полиции доставили в отделение участников несанкционированного митинга, который должен был начаться в 13:30 24 февраля у мемориала жертв политических репрессий «Маска скорби». Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на организатора акции «Свердловское Молодежное Яблоко». Уточняется, что у мемориала дежурила полиция.

Среди задержанных автор телеграм-канала «Свет Екатеринбург» Владислав Музафаров. По данным ЕАН, его отпустили без составления протокола, но вручили повестку об обязательной явке в полицию.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине с ее целью «демилитаризации» и «денацификации».

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