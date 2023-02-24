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В Екатеринбурге задержали участников несогласованной акции

В Екатеринбурге сотрудники полиции доставили в отделение участников несанкционированного митинга, который должен был начаться в 13:30 24 февраля у мемориала жертв политических репрессий «Маска скорби». Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на организатора акции «Свердловское Молодежное Яблоко». Уточняется, что у мемориала дежурила полиция.

Среди задержанных автор телеграм-канала «Свет Екатеринбург» Владислав Музафаров. По данным ЕАН, его отпустили без составления протокола, но вручили повестку об обязательной явке в полицию.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине с ее целью «демилитаризации» и «денацификации».

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Фотогалерея

Жизнь на Урале в период СВО

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Утром 24 февраля 2022 года вышло обращение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Одиночные пикеты против её проведения начались в Екатеринбурге днём

Утром 24 февраля 2022 года вышло обращение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Одиночные пикеты против её проведения начались в Екатеринбурге днём

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

К вечеру горожане стали собираться на стихийные митинги в центре города

К вечеру горожане стали собираться на стихийные митинги в центре города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

С 25 февраля по 3 марта сотрудники полиции задержали на несанкционированных акциях протеста в Свердловской области 126 человек

С 25 февраля по 3 марта сотрудники полиции задержали на несанкционированных акциях протеста в Свердловской области 126 человек

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В марте курс доллара и евро к рублю на валютном рынке достиг исторических максимумов. В начале апреля биржевой курс российской валюты к доллару вернулся к январским показателям

В марте курс доллара и евро к рублю на валютном рынке достиг исторических максимумов. В начале апреля биржевой курс российской валюты к доллару вернулся к январским показателям

Фото: Марина Молдавская

По решению Роскомнадзора, за распространение &quot;недостоверной информации о специальной военной операции Вооруженных Сил России на Украине&quot; были заблокированы несколько екатеринбургских сетевых изданий. На фото: главный редактор издания It&#39;s my city Иван Рублев. В 2022 году он уехал из России

По решению Роскомнадзора, за распространение "недостоверной информации о специальной военной операции Вооруженных Сил России на Украине" были заблокированы несколько екатеринбургских сетевых изданий. На фото: главный редактор издания It's my city Иван Рублев. В 2022 году он уехал из России

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Издание Znak.com прекратило свою работу на неопределенный срок

Издание Znak.com прекратило свою работу на неопределенный срок

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Одной из первых акций поддержки проведения специальной военной операции на Украине стал флешмоб в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). По данным пресс-службы вуза, в нем приняли участие студенты и преподаватели

Одной из первых акций поддержки проведения специальной военной операции на Украине стал флешмоб в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). По данным пресс-службы вуза, в нем приняли участие студенты и преподаватели

Фото: Пресс-служба УрГЭУ

Одним из первых предприятий, попавшим под экономические санкции, стал Уралвагонзавод, выпускающий военную продукцию. На фото митинг работников и ветеранов УВЗ на площади перед Центральной проходной в Нижнем Тагиле в поддержку итогов референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Одним из первых предприятий, попавшим под экономические санкции, стал Уралвагонзавод, выпускающий военную продукцию. На фото митинг работников и ветеранов УВЗ на площади перед Центральной проходной в Нижнем Тагиле в поддержку итогов референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Многие иностранные компании приняли решение о прекращении работы в России. На фото распродажа остатков товара в магазине шведских продуктов компании IKEA

Многие иностранные компании приняли решение о прекращении работы в России. На фото распродажа остатков товара в магазине шведских продуктов компании IKEA

Фото: Марина Молдавская

Под западные санкции попали представители федеральной власти, бизнесмены, банки, руководители регионов. Среди них губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) и полпред президента в УрФО Владимир Якушев (справа)

Под западные санкции попали представители федеральной власти, бизнесмены, банки, руководители регионов. Среди них губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) и полпред президента в УрФО Владимир Якушев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин, выпускающий одежду под брендом PUTIN TEAM, наладил производство военной формы

Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин, выпускающий одежду под брендом PUTIN TEAM, наладил производство военной формы

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

К концу 2022 года в Свердловской области открылось около 50 пунктов сбора помощи мобилизованным

К концу 2022 года в Свердловской области открылось около 50 пунктов сбора помощи мобилизованным

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Точное количество отправленных вещей на данный момент посчитать трудно

Точное количество отправленных вещей на данный момент посчитать трудно

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последняя акция протеста, которую попытались провести противники мобилизации, оказалась самой малочисленной и запомнилась задержаниями журналистов. У сотрудников правоохранительных органов возникли вопросы к их документам на месте предполагаемого сбора протестующих

Последняя акция протеста, которую попытались провести противники мобилизации, оказалась самой малочисленной и запомнилась задержаниями журналистов. У сотрудников правоохранительных органов возникли вопросы к их документам на месте предполагаемого сбора протестующих

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Частичная мобилизация в Свердловской области длилась около месяца

Частичная мобилизация в Свердловской области длилась около месяца

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В зону СВО отправились известные фигуранты уголовных дел. Например, бывший глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков

В зону СВО отправились известные фигуранты уголовных дел. Например, бывший глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Владельцы некоторых ТРЦ подали судебные иски к иностранным арендаторам

Владельцы некоторых ТРЦ подали судебные иски к иностранным арендаторам

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Организаторы художественных выставок продолжают знакомить посетителей с мировым искусством. Для создания экспозиций они обращаются к коллекционерам и музейным фондам

Организаторы художественных выставок продолжают знакомить посетителей с мировым искусством. Для создания экспозиций они обращаются к коллекционерам и музейным фондам

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В условиях СВО вырос спрос на внутренний туризм. На фото торжественный запуск ретропоезда &quot;Уральский экспресс&quot;, следующего по маршруту Екатеринбург — Шувакиш — Верхняя Пышма

В условиях СВО вырос спрос на внутренний туризм. На фото торжественный запуск ретропоезда "Уральский экспресс", следующего по маршруту Екатеринбург — Шувакиш — Верхняя Пышма

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Митинг-концерт &quot;Слава героям России&quot; в честь Дня защитника Отечества около стадиона &quot;Екатеринбург Арена&quot;

Митинг-концерт "Слава героям России" в честь Дня защитника Отечества около стадиона "Екатеринбург Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Митинг-концерт в поддержку добровольцев (волонтеров), осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса &quot;Мы вместе! Своих не бросаем&quot;

Митинг-концерт в поддержку добровольцев (волонтеров), осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса "Мы вместе! Своих не бросаем"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лидер группы &quot;Агата Кристи&quot; Вадим Самойлов (справа) во время выступления на митинге

Лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов (справа) во время выступления на митинге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия выставки &quot;Украина. На переломах эпох&quot; в мультимедийном парке &quot;Россия - моя история. Свердловская область&quot;. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (слева)

Церемония открытия выставки "Украина. На переломах эпох" в мультимедийном парке "Россия - моя история. Свердловская область". Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Отправка гуманитарного груза, собранного волонтерским центром &quot;Мы рядом&quot; для мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), с территории Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского. Богослужение перед отправкой груза

Отправка гуманитарного груза, собранного волонтерским центром "Мы рядом" для мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), с территории Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского. Богослужение перед отправкой груза

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Митинг-концерт в поддержку добровольцев (волонтеров), осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса &quot;Мы вместе! Своих не бросаем&quot;

Митинг-концерт в поддержку добровольцев (волонтеров), осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса "Мы вместе! Своих не бросаем"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Автопробег в Екатеринбурге в поддержку действий российской армии на Украине

Автопробег в Екатеринбурге в поддержку действий российской армии на Украине

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был обвинен в дискредитации вооруженных сил России

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был обвинен в дискредитации вооруженных сил России

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В школе № 166 Железнодорожного района Екатеринбурга состоялось открытие мемориальной доски выпускнику школы старшему лейтенанту Ярославу Лешукову, погибшему в специальной военной операции на Украине

В школе № 166 Железнодорожного района Екатеринбурга состоялось открытие мемориальной доски выпускнику школы старшему лейтенанту Ярославу Лешукову, погибшему в специальной военной операции на Украине

Фото: Администрация железнодорожного района / «ВКонтакте»

Награждение военнослужащих ЦВО, принимавших участие в спецоперации на Украине

Награждение военнослужащих ЦВО, принимавших участие в спецоперации на Украине

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО

Портреты артистов — противников СВО напротив бара &quot;Огонёк&quot; в Екатеринбурге

Портреты артистов — противников СВО напротив бара "Огонёк" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Несогласованная акция против специальной военной операции на Украине в центре Екатеринбурга

Несогласованная акция против специальной военной операции на Украине в центре Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Утром 24 февраля 2022 года вышло обращение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Одиночные пикеты против её проведения начались в Екатеринбурге днём

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

К вечеру горожане стали собираться на стихийные митинги в центре города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

С 25 февраля по 3 марта сотрудники полиции задержали на несанкционированных акциях протеста в Свердловской области 126 человек

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В марте курс доллара и евро к рублю на валютном рынке достиг исторических максимумов. В начале апреля биржевой курс российской валюты к доллару вернулся к январским показателям

Фото: Марина Молдавская

По решению Роскомнадзора, за распространение "недостоверной информации о специальной военной операции Вооруженных Сил России на Украине" были заблокированы несколько екатеринбургских сетевых изданий. На фото: главный редактор издания It's my city Иван Рублев. В 2022 году он уехал из России

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Издание Znak.com прекратило свою работу на неопределенный срок

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Одной из первых акций поддержки проведения специальной военной операции на Украине стал флешмоб в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). По данным пресс-службы вуза, в нем приняли участие студенты и преподаватели

Фото: Пресс-служба УрГЭУ

Одним из первых предприятий, попавшим под экономические санкции, стал Уралвагонзавод, выпускающий военную продукцию. На фото митинг работников и ветеранов УВЗ на площади перед Центральной проходной в Нижнем Тагиле в поддержку итогов референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Многие иностранные компании приняли решение о прекращении работы в России. На фото распродажа остатков товара в магазине шведских продуктов компании IKEA

Фото: Марина Молдавская

Под западные санкции попали представители федеральной власти, бизнесмены, банки, руководители регионов. Среди них губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (слева) и полпред президента в УрФО Владимир Якушев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин, выпускающий одежду под брендом PUTIN TEAM, наладил производство военной формы

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

К концу 2022 года в Свердловской области открылось около 50 пунктов сбора помощи мобилизованным

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Точное количество отправленных вещей на данный момент посчитать трудно

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последняя акция протеста, которую попытались провести противники мобилизации, оказалась самой малочисленной и запомнилась задержаниями журналистов. У сотрудников правоохранительных органов возникли вопросы к их документам на месте предполагаемого сбора протестующих

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Частичная мобилизация в Свердловской области длилась около месяца

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В зону СВО отправились известные фигуранты уголовных дел. Например, бывший глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Владельцы некоторых ТРЦ подали судебные иски к иностранным арендаторам

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Организаторы художественных выставок продолжают знакомить посетителей с мировым искусством. Для создания экспозиций они обращаются к коллекционерам и музейным фондам

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В условиях СВО вырос спрос на внутренний туризм. На фото торжественный запуск ретропоезда "Уральский экспресс", следующего по маршруту Екатеринбург — Шувакиш — Верхняя Пышма

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Митинг-концерт "Слава героям России" в честь Дня защитника Отечества около стадиона "Екатеринбург Арена"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Митинг-концерт в поддержку добровольцев (волонтеров), осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса "Мы вместе! Своих не бросаем"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов (справа) во время выступления на митинге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия выставки "Украина. На переломах эпох" в мультимедийном парке "Россия - моя история. Свердловская область". Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Отправка гуманитарного груза, собранного волонтерским центром "Мы рядом" для мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), с территории Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского. Богослужение перед отправкой груза

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Митинг-концерт в поддержку добровольцев (волонтеров), осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса "Мы вместе! Своих не бросаем"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Автопробег в Екатеринбурге в поддержку действий российской армии на Украине

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был обвинен в дискредитации вооруженных сил России

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В школе № 166 Железнодорожного района Екатеринбурга состоялось открытие мемориальной доски выпускнику школы старшему лейтенанту Ярославу Лешукову, погибшему в специальной военной операции на Украине

Фото: Администрация железнодорожного района / «ВКонтакте»

Награждение военнослужащих ЦВО, принимавших участие в спецоперации на Украине

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО

Портреты артистов — противников СВО напротив бара "Огонёк" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Несогласованная акция против специальной военной операции на Украине в центре Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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