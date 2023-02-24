Прикамская спортсменка в десятый раз победила на чемпионате страны по лыжному двоеборью

Стефания Надымова вчера стала десятикратной чемпионкой России по лыжному двоеборью. Она опередила соперниц по сумме баллов в прыжках на лыжах с трамплина HS 85-109 и гонке на пять километров. Соревнования проходили в Нижнем Тагиле на трамплинном комплексе «Аист». Отметим, что спортсменке удалось отстоять свой титул чемпионки России в 10-ый раз.

Стефания Надымова родилась и начала заниматься лыжным спортом в Кудымкаре. Она чемпионка мира по лыжному двоеборью. Так же стала первой в истории обладательницей Континентального Кубка по лыжному двоеборью среди женщин.