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Прикамская спортсменка в десятый раз победила на чемпионате страны по лыжному двоеборью

Стефания Надымова вчера стала десятикратной чемпионкой России по лыжному двоеборью. Она опередила соперниц по сумме баллов в прыжках на лыжах с трамплина HS 85-109 и гонке на пять километров. Соревнования проходили в Нижнем Тагиле на трамплинном комплексе «Аист». Отметим, что спортсменке удалось отстоять свой титул чемпионки России в 10-ый раз.

Стефания Надымова родилась и начала заниматься лыжным спортом в Кудымкаре. Она чемпионка мира по лыжному двоеборью. Так же стала первой в истории обладательницей Континентального Кубка по лыжному двоеборью среди женщин.

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