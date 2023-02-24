На Кубани 25 февраля пройдут дожди с мокрым снегом

В Краснодарском крае 25 февраля ожидаются осадки в виде дождей и дождей с мокрым снегом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

По краю переменная облачность. Ночью без осадков. Дожди с мокрым снегом ожидаются утром и днем. В отдельных районах на дорогах возможно формирование гололеда. Температура воздуха ночью будет достигать от 0 до -5 градусов, днем — от 6 до 11 градусов. Скорость ветра — 5-10 метров в секунду.

На Черноморском побережье переменная облачность, без существенных осадков. Порывы ветра в отдельных районах могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит от 9 до 14 градусов.

В Краснодаре без существенных осадков. Ветер южной четверти 5-10 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3 градусов, днем — от 12 до 14 градусов.

Анастасия Донскова

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