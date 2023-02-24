В Краснодаре дети 52% отцов-медалистов оканчивают школу с отличием. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Об аналогичных успехах детей заявили 44% краснодарских матерей-медалисток. Родители хорошистов заявили, что их дети оканчивают обучение с тем же результатом. Аналогичное ситуация сложилась у матерей, в чьих аттестатах больше троек, чем высоких оценок (53%).

«А вот отцы-троечники чаще сообщали, что дочери и сыновья превзошли их успехи и окончили школу на четверки (44%)», — говорится в исследовании.

В среднем, 4 из 10 жительниц Краснодара, получивших отличные результаты в конце школьного обучения, сумели воспитать детей-отличников.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram