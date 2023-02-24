Выступление команды КВН Прикамья на играх Первой лиги оценили в 10,5 млн рублей

Региональные власти предложили выделить из бюджета Прикамья 10,5 млн руб. выступление команды КВН Пермского края на играх Первой лиги международного союза КВН в 2023 году и подготовку к нему. Соответствующие поправки к проекту бюджета на 2023-2025 годы находятся на рассмотрении заксобрания Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Instagram Дмитрия Махонина Фото: Instagram Дмитрия Махонина

Как указано в финансово-экономическом обосновании к проекту, расходы на участие в играх КВН предусматривают: оплату трансфера, проживания, организации питания, изготовления реквизита и видеороликов для участников команды. Также, планируется выделить средства на оплату «организации работы авторской группы», услуг режиссера и его помощника, администратора, бухгалтера и «приглашенных звезд». Предположительно краевой парламент рассмотрит поправки в бюджет на мартовском пленарном заседании.