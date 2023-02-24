Доследственная проверка начата по факту аварийной посадки Boeing 737 в Красноярске

Следователями устанавливаются обстоятельства аварийной посадки Boeing 737-800 авиакомпании «Россия», следовавшего по маршруту Сочи-Красноярск . По предварительным данным Восточного МСУТ СК РФ, самолет совершил аварийную посадку из-за разгерметизации салона. В момент инцидента на борту находились 167 пассажиров, включая 21 ребенка.

Как уточнили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, произошла нештатная работа датчика регулировки давления в кабине. В результате экипаж принял решение выпустить в салоне кислородные маски. Посадка произошла благополучно, пострадавших нет.

Доследственная проверка проводится по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»). Транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов.

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Анна Егорова