В Хохловке появились зарядные станции для электромобилей

На территории Пермского архитектурно-этнографического музея «Хохловка» появились две зарядные станции для электроавтомобилей. Они установлены на здании музейного визит-центра и подходят для всех видов электрокаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Пермского краеведческого музея Татьяну Вострикову. Станции доступны для зарядки в дни и часы работы музея

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам госпожи Востриковой, установка станций обусловлена высоким спросом со стороны автомобилистов, а также экологической направленностью музея. Директор добавила, что на набережной «Хохловки» планируется установить электрический шкаф мощностью 50 КВт для зарядки небольших судов на электрической тяге: катеров и катамаранов. Также Татьяна Вострикова сообщила, что Пермский краеведческий музей прорабатывает варианты размещения зарядных станций для электротранспорта возле других филиалов музея.

По данным минэкономразвития Пермского края, всего в регионе расположено 37 электрозарядных станций, из них 27 - в краевой столице.