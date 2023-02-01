В Нижнем Тагиле задержан «курьер», забирающий деньги у обманутых пенсионеров

Полиция Нижнего Тагила задержала 19-летнего жителя Екатеринбурга, подозреваемого в совершении как минимум трех фактов обмана пожилых женщин, у которых было похищено порядка 1 млн руб. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Молодой человек рассказал сотрудникам полиции, что нашел в одном из мессенджеров предложение поработать курьером за высокий доход, согласился, а затем получил задание выехать в Нижний Тагил и встретиться там с пенсионером. По данным полковника Горелых, одной из потерпевших была 90-летняя бабушка, сын которой якобы совершил аварию. Подозреваемый приехал к ней домой, представился работником прокуратуры и забрав 100 тыс. руб. для «следователя». «Когда женщина с трудом направилась за деньгами, у парня внутри что-то екнуло, о чем он написал „работодателю“: „она инвалид, так жалко её, жесть“. А в ответ жулику пришло письмо: „Ну, они все такие, ‚помоги ей‘“»,— рассказал Валерий Горелых. К другим пенсионерам екатеринбуржец приходил под видом медработника или сотрудника правоохранительных органов.

В отношении молодого человека возбуждено несколько уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. До судебного заседания он пробудет в СИЗО.

Ранее сотрудники уголовного розыска Нижнего Тагила и ГУ МВД по Свердловской области задержали по подозрению в мошенничестве 19-летнего студента местного колледжа. По данным Валерия Горелых, молодой человек помогал мошенникам грабить пенсионеров за вознаграждение в размере 10% от выручки. Всего мошенники при помощи «доброго бегунка» похитили у пенсионеров 300 тыс. руб.

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